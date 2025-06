Il video del turista che danneggia il dipinto degli Uffizi VIDEO

Un gesto inconsapevole che ha scioccato il mondo dell’arte e dei musei: un turista, nel tentativo di immortalarsi davanti a un capolavoro degli Uffizi, ha causato un danno irreparabile al dipinto. La scena, che ha fatto il giro del web, evidenzia l’importanza di rispettare i tesori culturali che ci raccontano la storia. L’episodio ha già portato alla denuncia del visitatore, ma ci invita a riflettere sul valore della tutela del nostro patrimonio.

Nel video le immagini del turista che ieri, per farsi una foto, è indietreggiato in posa come il principe dei Medici nel ritratto dietro di lui, perdendo l'equilibrio, appoggiandosi e danneggiando il dipinto (sotto lo 'strappo' causato sulla tela). Il turista sarebbe già stato denunciato. Il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Il video del turista che danneggia il dipinto degli Uffizi / VIDEO

Nelle immagini il tentativo di selfie del turista che perde l'equilibrio e sbatte sul quadro danneggiandolo, nella Galleria degli Uffizi a Firenze. l dipinto ha subito uno squarcio ma potrà essere sistemato e tornare in esposizione. Il turista verrà denunciato #firenze

Firenze, turista scivola mentre si fa un selfie e danneggia un dipinto agli Uffizi #firenze

