Il vescovo ha ancora impresso nella mente il suono delle sirene e il drammatico spettacolo nel cielo, testimoni silenziosi di un conflitto che sconvolge la regione. Solo una settimana prima, era insieme agli altri vescovi toscani in Terra Santa, condividendo un pellegrinaggio di fede. Poi, la drammatica partenza verso Amman, tra attese e incognite, mentre i missili sorvolavano il nostro cielo. La sua esperienza ci ricorda come la guerra colpisca anche i cuori piĂą saldi e le terre piĂą sacre.

Segue dalla prima Il vescovo ha ancora impresso nella mente il suono delle sirene e quel drammatico spettacolo nel cielo. Soltanto una settimana fa stava insieme agli altri vescovi toscani che avevano preso parte a un pellegrinaggio in Terra Santa. Poi la partenza verso la Giordania poco dopo gli attacchi nella notte prima di Israele all’Iran, l’arrivo ad Amman, l’attesa per prendere un volo e tornare in Italia. "Eravamo arrivati alla fine del nostro percorso, giĂ molto arricchiti dalle tante esperienze vissute – racconta –. Il nostro obiettivo era quello di far ripartire i pellegrinaggi in Terra Santa, per dar modo alle comunitĂ cristiane di rivivere quei luoghi santi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il vescovo: "I missili sopra il nostro cielo..."

