Il verme che attacca il cervello di cani e umani | cresce in Australia il rischio

In Australia, un parassita pericoloso sta emergendo come una minaccia crescente per cani e umani, crescendo in gravità a causa dei mutamenti climatici. Trasportato da ratti, lumache e chiocciole, questo verme può attaccare il cervello, provocando infiammazioni potenzialmente letali. La situazione richiede attenzione immediata e misure preventive efficaci. Scopriamo insieme cosa comporta questa nuova emergenza e come proteggersi.

In Australia cresce l’allerta per un verme parassita trasmesso da ratti, lumache e chiocciole: può colpire cani e umani causando infiammazioni cerebrali anche molto gravi. Negli ultimi anni causi in aumento anche per colpa dei cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: verme - cani - umani - cresce

Adottano un cane nato con un’anomalia cromosomica: “Gli altri cani la trattano come un cucciolo fragile, gli umani la giudicano” - Adottano un cane nato con un'anomalia cromosomica, spesso frainteso e giudicato. Gli altri cani la trattano come un cucciolo fragile, mentre gli umani reagiscono con sensazioni contrastanti.

Cosa pensano i cani di noi umani? Ecco come ci percepiscono - Scopri come i cani percepiscono gli esseri umani: non vedendoci come padroni, ma come figure di riferimento simili a genitori.

Il verme che attacca il cervello di cani e umani: cresce in Australia il rischio; Cresce la diffusione del parassita di cani e volpi pericoloso per le persone.

Il verme che attacca il cervello di cani e umani: cresce in Australia il rischio - In Australia cresce l’allerta per un verme parassita trasmesso da ratti, lumache e chiocciole: può colpire cani e umani causando infiammazioni cerebrali ... fanpage.it scrive

Verme estratto dal cervello di una donna, dall'intestino passato attraverso il sangue - possono diventare più frequenti per via della crescente simbiosi tra esseri umani e animali". Si legge su ansa.it