Il vento le onde il cedimento e il crollo | il video che immortala la caduta della ruota panoramica di Lecco

L’incidente che ha sconvolto Lecco il 22 giugno 2025 ci ricorda la potenza imprevedibile della natura. Il fronte di raffiche a oltre 120 km/h ha trasformato il tranquillo lago in un’immensa arena di forza e caos, culminando nel crollo della maestosa ruota panoramica. Un episodio che evidenzia quanto siano fragili le nostre opere di ingegno quando si scontrano con gli elementi. La sequenza del video cattura ogni istante di questa drammatica caduta, lasciandoci senza parole.

Lecco, 22 giugno 2025 – Il lago da azzurro diventa bianco. È il fronte delle raffiche di vento a oltre 120 all'ora che sollevano l'acqua in onde e spruzzi. Quel muro d'aria in pochi secondi si avvicina a riva a tutta velocità, travolgendo tutto ciò che incontra, fino a impattare contro la grande ruota panoramica installata sul lungolago. Il gigante di metallo, alto una trentina di metri e pesante tonnellate non riesce a resistere a tanta violenza: prima lentamente, poi sempre più velocemente si inclina, fino a schiantarsi a terra. Il fragore del vento e del lago in burrasca sono talmente forti che coprono persino il rumore del crollo e dei rottami che si accartocciano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il vento, le onde, il cedimento e il crollo: il video che immortala la caduta della ruota panoramica di Lecco

