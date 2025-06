IL TERZINO DESTRO. Sfuma anche Dedic. E dalla Svizzera spunta Zanotti.

La corsa al terzino destro si infiamma: mentre Amar Dedic si avvicina al Benfica, ecco spuntare dalla Svizzera il nome di Mattia Zanotti del Lugano. Alla ricerca di un innesto di qualità per rinforzare la difesa, il Bologna valuta attentamente le opzioni in campo internazionale. Con un occhio alle future prospettive, la società nerazzurra ha già messo in conto possibilità interessanti che potrebbero rivoluzionare il reparto difensivo nella prossima stagione.

Sulla corsia destra di difesa, sfuma Amar Dedic (22). Il Bologna continua la caccia al terzino destro che possa coprire le spalle a Holm e De Silvestri in vista della prossima stagione: il giocatore del Salisburgo è a un passo dal Benfica, pronto a sborsare circa 12 milioni per assicurarsi il giocatore dalla galassia RedBull. Dalla Svizzera spunta il nome di Mattia Zanotti (22) del Lugano, ex Inter che vanta un 20 per cento in caso di futura rivendita. Zanotti, nazionale Under 21, è stato acquistato per 2,5 milioni, il Lugano ora ne chiede 10 più bonus. Più o meno la stessa cifra che il Cagliari chiede per Nadir Zortea (25). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net