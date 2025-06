Il tenente colonnello Paglia sul ‘Martello di mezzanotte’ | Gli Usa non ci hanno avvertito ma l’Italia non si è fatta cogliere impreparata

Il tenente colonnello Gianfranco Paglia rivela un quadro inquietante: gli Stati Uniti non hanno avvisato l’Italia sull’operazione “Martello di Mezzanotte” in Iran. Nonostante la mancanza di preavviso, l’Italia si è prontamente attivata, dimostrando prontezza e capacità di reazione. Un episodio che solleva importanti domande sulla trasparenza e la cooperazione internazionale, evidenziando come, anche in assenza di comunicazioni ufficiali, il nostro paese abbia saputo mantenere alta la guardia, pronto a difendere i suoi interessi.

L’Italia era informata sull’operazione Usa in Iran denominata Martello di Mezzanotte? “Io penso di no, anche il Ministro lo ha confermato, nessuno sapeva. Ma non è la prima volta che gli Usa si comportano in questo modo. Il solo fatto di assistere allo spostamento di bombardieri americani ha fatto scattare l’allarme nelle nostre difese”. Il tenente colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d’oro al valore e consigliere del ministro della Difesa, parla al Tgcom24, senza nascondere le sue perplessità sull’intervento Usa. “La diplomazia finora ha fallito ma è necessario proseguire con la strada del dialogo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il tenente colonnello Paglia sul ‘Martello di mezzanotte’: “Gli Usa non ci hanno avvertito, ma l’Italia non si è fatta cogliere impreparata”

