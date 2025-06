Il taglio dell' erba ad Arezzo

Se ti sei imbattuto in un prato che sembra dimenticato o in marciapiedi lasciati incolti ad Arezzo, non sei solo. Oggi, sabato 21, ho notato come alcuni interventi di taglio dell’erba sembrino ripetuti su aree già curate, creando un disservizio che appesantisce l’estetica urbana. Di solito, i lavori partono dalle zone più alte, ma questa sequenza confusa solleva una domanda: quando arriveranno a rimettere tutto in ordine per garantire spazi pubblici più belli e curati?

Andando spesso a Villa Severi ho visto che oggi sabato 21 stanno ritagliando erba già tagliata poco tempo fa, ( è molto bassa ) e in altre zone marciapiedi e parchi è un'indecenza tipo via Bologna, viale dei Carabinieri. Di solito l'inizio del taglio inizia dove è più alta.

