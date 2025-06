Il successo di come addestrare il drago al box office | traguardo da record e salita nella top 10 del 2025

Il successo di "Come addestrare il drago" al box office ha superato ogni aspettativa, raggiungendo record storici e conquistando la top 10 del 2025. Il remake in live-action della celebre saga animata sta sorprendendo pubblico e critica, dominando le sale cinematografiche per il secondo weekend consecutivo. Con incassi impressionanti, il film si conferma uno dei titoli più redditizi dell’anno, segnando un nuovo traguardo nel panorama cinematografico internazionale.

successo al botteghino: il remake di "how to train your dragon" raggiunge nuovi traguardi. Il film in live-action basato sulla celebre saga animata sta confermando la propria popolaritĂ , dominando le sale cinematografiche per il secondo fine settimana consecutivo. Con risultati di incasso notevoli, il remake si posiziona tra i titoli piĂą redditizi dell'anno, consolidando la propria posizione nella classifica dei film di maggior successo. risultati finanziari e posizionamento nel box office. Secondo quanto riportato da fonti specializzate, il film ha totalizzato un'incasso di circa $160,5 milioni in territorio nazionale e $197,7 milioni all'estero.

