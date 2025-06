Il sistema glinfatico | chiave nascosta per la salute del cervello

Scopri come il sistema glinfatico, spesso nascosto, rappresenti la chiave per la salute cerebrale. Recenti studi del 2025 hanno messo in luce l'importanza del drenaggio metabolico, un processo essenziale per eliminare le proteine tossiche e mantenere il cervello in forma. Esploriamo insieme il sorprendente circuito di pulizia tra liquor, glia e linfa, affinché tu possa comprendere come prendersi cura al meglio del tuo cervello. La salute mentale inizia da qui.

1. Perché il drenaggio metabolico conta. Negli ultimi mesi del 2025 la ricerca ha acceso i riflettori su due pilastri della salute cerebrale: Nutrizione e ossigenazione dei neuroni. Smaltimento delle proteine “tossiche” (drenaggio metabolico). Il secondo aspetto è il focus di questo articolo. 2. Liquor, glia e linfa: come funziona il “circuito di pulizia”. Liquor (liquido cerebrospinale) – Avvolge e protegge cervello e midollo spinale, trasportando nutrienti e ossigeno.. Cellule gliali – “Badanti” dei neuroni: regolano l’ambiente interno.. Vasi linfatici cerebrali – Canali in cui scorre la linfa che raccoglie i rifiuti metabolici. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Il sistema glinfatico: chiave nascosta per la salute del cervello

