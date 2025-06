il sindaco mezzetti convoca reggianini e andrea bosi

Il sindaco Mezzetti ha convocato Reggianini e Bosi per chiarire la situazione e garantire trasparenza nella gestione dell’Agenzia. Un passo importante volto a ricostruire i fatti e valutare le azioni più adeguate per tutelare gli interessi pubblici. Mentre l’attesa di decisioni ufficiali si fa intensa, resta da capire quali saranno i prossimi sviluppi di questa delicata vicenda. Intanto, l’attenzione si focalizza sulla loro riunione strategica.

Dal Comune per ora non si registrano prese di posizione pubbliche ma, da quanto si apprende, il sindaco Massimo Mezzetti ha convocato per i primi giorni della settimana i due amministratori unici, Stefano Reggianini prossimo all’uscita e il nuovo Andrea Bosi che dovrebbe assumere l’incarico a fine giugno. L’obiettivo è avere una ricostruzione dei fatti rigorosa e trasparente per valutare tutte le azioni necessarie a tutela dell’Agenzia. Intanto il Pd, per voce del parlamentare modenese Stefano Vaccari (che ha lasciato proprio poche settimane fa il posto di segretario provinciale a Stefano Reggianini) attacca a sua volta il centrodestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it