Il futuro della SPAL si fa sempre più incerto e affascinante, con molteplici interessi che si scontrano tra passione e strategia. Il sindaco Fabbri sottolinea l’importanza di affidarsi a soggetti radicati nel territorio, favorendo nomi come Walter Mattioli, ex presidente spallino, e altri ancora nel panorama calcistico e imprenditoriale. Con il bando in attesa di essere pubblicato, la corsa per prendere il timone del club biancazzurro si fa più avvincente e ricca di sorprese.

Il bando per individuare la proprietà della nuova Spal deve ancora essere presentato, ma nella corsa per prendere il timone del club biancazzurro sono tanti i soggetti interessati, probabilmente non soltanto ferraresi, anche se il sindaco Fabbri ha dichiarato di preferire soggetti seri e radicati sul territorio. Così ad oggi sembrano essere due le soluzioni più adatte alla situazione. Una porta all’ex presidente spallino Walter Mattioli, che tra mercoledì e giovedì avrebbe acquisito una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza. Naturalmente ci si aspetta che il ruolo di Mattioli sia analogo a quello ricoperto negli anni d’oro della storia recente della Spal, quindi un presidente operativo a 360 gradi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il sindaco Fabbri ha dichiarato di preferire soggetti radicati sul territorio ed entrambi lo sarebbero. Mattioli e X Martiri, cordate al lavoro

Fabbri rompe gli indugi. "Spal, da Tacopina nessuna comunicazione. Lavoro ad altri progetti» - Il Comune di Ferrara rompe gli indugi annunciando lo strappo definitivo nei confronti di Joe Tacopina e Marcello Follano, ai quali presto saranno revocate le concessioni di stadio Mazza e centro sport ... Scrive msn.com