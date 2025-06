Il sindaco difende il bilancio | Agito nell’interesse dei cittadini

Il sindaco Noemi Tartabini si difende con fermezza, affermando che tutte le azioni dell’amministrazione sono state intraprese nell'interesse dei cittadini. Dopo la recente comunicazione della Corte dei Conti e le relative verifiche, Tartabini ha inviato una relazione dettagliata e si rende disponibile a fornire ogni ulteriore documentazione necessaria. La trasparenza e l’impegno pubblico rappresentano il cuore del suo operato, perché il bene della comunità resta la priorità assoluta.

"A gennaio, in riscontro a una nota della Corte dei conti, ho provveduto a inviare una relazione puntuale di chiarimenti. Resto comunque a disposizione per ulteriori delucidazioni e a fornire documentazione utile in modo da chiarire la posizione e il lavoro dell’ente, visto che abbiamo agito nell’interesse pubblico e lo continueremo a fare". Lo dichiara il sindaco Noemi Tartabini, dopo che la Corte dei conti ha inviato alla procura contabile due bilanci del Comune di Potenza Picena, perché la sezione di controllo ha rilevato "criticità e irregolarità contabile" e "anomalie relativamente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio e al rilascio di garanzie fideiussorie". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it