Il silenzio del Papa e le timide reazioni internazionali all’attacco deciso da Trump Ma si rischia un altro Iraq

un conflitto che rischia di degenerare in una crisi internazionale senza precedenti. Mentre il silenzio del Papa si fa sempre più assordante, la comunità globale si interroga sulle conseguenze di un’azione così drastica e potenzialmente destabilizzante. È ora di riflettere: cosa ci aspetta nel futuro se questa spirale di violenza continua a intensificarsi?

Hanno tutti paura di Donald Trump, del magnate presidente vendicativo e tracotante: anche il Papa, si direbbe. Leone XIV dice all'Angelus parole di pace, ma non ne dice una di condanna dell'attacco Usa condotto, poco prima delle due di notte, contro tre siti nucleari iraniani, Fordow, Natanz e Eshahan. Eppure, quella statunitense è una palese aggressione, condotta con modi da Maramaldo, colpendo un Paese ormai tramortito e salendo sul carro di Israele già vincitore, a sua volta d'una guerra d'aggressione contro l'Iran, padrone assoluto dei cieli del Paese nemico, dopo dieci giorni di raid e attacchi con missili e droni.

