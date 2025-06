il siena cambia completamente pelle tutti i reparti devono essere rifondati

Il Siena si prepara a una rivoluzione totale, con un mercato ancora in stand-by e tanti addii ufficiali. A un mese dall'inizio del ritiro, la società , sotto la guida del direttore sportivo Guerri e con il supporto della proprietà svedese, sta radicalmente rifondando la squadra. La situazione si fa incandescente: quali saranno le prossime mosse? Una cosa è certa: il futuro dei bianconeri si scrive ora, e ogni decisione conterà .

Tanti addii ufficiali, qualcuno ancora in cantiere e nessun nuovo arrivo se non qualche voce. Un’altra settimana si conclude in casa bianconera senza sussulti particolari, ad un mese esatto dal raduno e dal conseguente inizio del ritiro che sarà , e questa è già una notizia, svolto in sede. Il direttore sportivo Guerri (nella foto) evidentemente sollecitato dalla proprietà svedese e da mister Bellazzini sta sostanzialmente smantellando del tutto la rosa dello scorso anno, decidendo di privarsi anche di giocatori che avrebbero meritato una conferma. Ma è lampante di come per il club vada dato un netto segno di cambiamento e di taglio col passato affidando a Bellazzini e Lelli una rosa più snella e giovane, possibilmente più facile da plasmare in base al calcio offensivo che il nuovo tandem della panchina bianconera intende proporre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net