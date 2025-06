Il Sesto d’Oro ai super-cittadini | Grazie a tutti siete il nostro vanto

Il Sesto d’Oro ai Super Cittadini celebra l’eccellenza e il contributo di volontari, commercianti e professionisti che rendono la nostra comunità un luogo speciale. Ieri mattina, nella sala del consiglio comunale, questa energia positiva è stata sottolineata da riconoscimenti e momenti di emozione, culminati nell’interpretazione toccante di Mimì Caruso. Sono molto felice di essere qui e ritirare questo riconoscimento. Da 3 anni frequento la scuola Falck, quindi mi sento un po’...

Cinque benemeriti e 21 attestati al merito. Ieri mattina, nella sala del consiglio comunale, volontari, commercianti e professionisti hanno dato vita alla nuova edizione del Sesto d’Oro. Una cerimonia che si è conclusa sulle note di "Fiori rosa, fiori di pesco", intonate da Mimì Caruso, la vincitrice uscente di X Factor. "Sono molto felice di essere qui e ritirare questo riconoscimento. Da 3 anni frequento la scuola Falck, quindi mi sento un po’ sestese. Ai ragazzi dico di buttarsi: preferisco provare il divertimento dell’avventura piuttosto che avere rimpianti". Palco invaso dai piccoli sportivi durante la consegna del premio alla Polisportiva Rondinella, fondata 1955 e da 70 anni presidio di comunità, coesione e crescita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il “Sesto d’Oro” ai super-cittadini: "Grazie a tutti, siete il nostro vanto"

