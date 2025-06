Il senso della vita è prendersi cura degli altri

In un mondo dominato dalla tecnologia e dalle procedure, il vero senso della vita si perde tra diagnosi e cure, dimenticando che al centro di tutto ci sono le emozioni e le passioni dei malati. Ricordiamoci delle figure umane di un tempo, i medici condotti, che oltre alla scienza coltivavano l’empatia. Solo così possiamo riscoprire il valore autentico dell’umanità e prenderci cura degli altri con cuore e sensibilità . Continua a leggere.

Nella societĂ iper-ospedalizzata si guarda piĂą alla malattia che al malato. Si rispettano i protocolli sanitari ma non si conosce nulla delle passioni e delle emozioni di chi soffre. Dovremmo prendere lezioni di umanitĂ dai medici condotti di una volta. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il senso della vita è prendersi cura degli altri

In questa notizia si parla di: senso - vita - prendersi - cura

Prendersi cura: nutrizione e movimento in oncologia - Unisciti a noi il 16 maggio 2025 a Como, presso Cometa, per un evento speciale dedicato a salute e benessere in oncologia.

“Antonio da Padova è il Santo che ha fatto della predilezione per i poveri e i sofferenti il senso della sua vita, tanto da divenirne il patrono. Antonio ci ricorda che la grandezza dell’umanità si manifesta in particolare nel prendersi cura degli ultimi, dei poveri e d Vai su Facebook

Elena Caruso morta a 51 anni, addio alla mamma di due figlie. Il messaggio: «Ama la vita oltre la sua logica,; Prendersi cura di sé: il senso di colpa, un’emozione complessa; Lamezia, il vescovo Parisi celebra la solennità di Sant’Antonio da Padova: “Un santo che ha fatto della predilezione per i poveri il senso della sua vita”.

Prendersi cura: il legame che definisce la nostra identità - Il numero speciale di Studi Cattolici dicembre esplora il tema del prendersi cura degli altri ... Lo riporta famigliacristiana.it

Cistiflux: l'integratore per prendersi cura delle vie urinarie - Prendersi cura del proprio corpo significa occuparsi di tutte quelle funzioni dell'organismo che spesso vengono date per scontate. Riporta italiaoggi.it