Il segreto del calcio brasiliano | le squadre costano pochissimo giocano molto di più e vincono

Il segreto del calcio brasiliano risiede nella capacità di conquistare grandi risultati con budget contenuti. Squadre come Palmeiras, Botafogo, Flamengo e ora Fluminense dimostrano che con passione, talento e strategia si può ottenere molto, vincendo contro avversari di calibro internazionale. Questo fenomeno sta rivoluzionando il modo di intendere il calcio mondiale, dimostrando che il cuore e l’impegno valgono più di mille euro. Scopriamo insieme come queste squadre stanno riscrivendo la storia del calcio.

Dopo le vittorie di Palmeiras (contro gli egiziani dell’Al-Ahly), Botafogo (contro i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain) e del Flamengo (contro gli inglesi del Chelsea) anche la quarta squadra brasiliana presente al Mondiale per Club, il Fluminense, ha centrato la vittoria contro i coreani dell’Ulsan Hyundai (4-2). In totale le quattro squadre brasiliane, sugli otto incontri totali disputati, hanno ottenuto sei vittorie e due pareggi (quelli del Palmeiras contro il Porto e del Fluminense contro;i tedeschi del Borussia Dortmund), tutte e quattro sono in testa ai rispettivi gironi con due squadre (Flamengo e Botafogo) a punteggio pieno mentre le altre due (Palmeiras e Fluminense), con quattro punti su sei conquistati, hanno ottime possibilità di conquistare la qualificazione agli ottavi di finale avendo entrambe già affrontato la squadra più forte per proprio girone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it