Il samario la carta vincente di Pechino

Nel complesso gioco di potere globale, il samario emerge come la mossa segreta di Pechino, un elemento chiave che potrebbe ridefinire gli equilibri tra Cina e Stati Uniti. Con l’intera riserva mondiale nelle sue mani, la Cina si assicura un vantaggio strategico in ambiti cruciali come quello militare. La corsa alla scoperta di un’alternativa si scontra con sfide tecniche e politiche. La partita è ancora aperta: chi trionferà ?

