il robotaxi di tesla al debutto oggi ad austin

Tesla inizierà oggi ad offrire il servizio di robotaxi partendo da Austin, in Texas. Il lancio arriva subito dopo la decisione di Musk di tornare a concentrarsi sulle sue iniziative imprenditoriali dopo il controverso periodo passato nell'amministrazione Trump. Il modello prescelto per il debutto del servizio è il Suv Model Y. Il Cybercab, inizialmente indicato come veicolo più adatto, è infatti ancora in fase di sviluppo e non arriverà sul mercato prima del 2026. Tesla ha visto i profitti crollare del 71% nel primo trimestre a causa delle scarse vendite in diversi mercati. Un andamento che Musk punta ora ad invertire.