Il River Plate sbatte su Andrada | col Monterrey è 0-0 Corsa a tre per la qualificazione

Il River Plate si scontra contro Andrada nel duello cruciale con il Monterrey, mentre la corsa alla qualificazione si infiamma con una sfida a tre. Argentini e Inter condividono il comando nel girone E: lo scontro diretto sarà determinante, e per passare agli ottavi, i messicani avranno bisogno solo di una vittoria sugli Urawa Red Diamonds. La battaglia è aperta e ogni punto può fare la differenza in questa emozionante corsa europea e sudamericana.

Gli argentini e l'Inter sono appaiati in testa al girone E: lo scontro diretto sarĂ decisivo, al Monterrey basterĂ una vittoria con gli Urawa Red Diamonds per gli ottavi.

La prima Inter di Chivu sbatte contro il muro messicano e rischia la beffa sul finale con Deossa che solo davanti a Sommer colpisce l'esterno della rete. I gol arrivano nel primo tempo: apre le danze l'eterno Sergio Ramos.

River Plate-Monterrey finisce 0-0 al Mondiale per club, si complica la situazione nel girone dell'Inter. Ora i nerazzurri dovranno vincere contro gli argentini per evitare brutte sorprese.