Il ritorno dell' enfant terrible | Cicerchia e i suoi cinque Così la lancia d' oro è volata ai Bastioni

Il ritorno dell’enfant terrible, Cicerchia, rivela un volto ribelle e imprevedibile che non conosce sosta. I suoi cinque ‘cos’ e la lancia d’oro volata ai bastioni testimoniano una passione travolgente e un talento indomabile. La sua linguaccia svela un carattere vibrante, sempre pronto a sfidare le norme. Come ha dimostrato ieri sera, Elia Cicerchia è ancora lì, pronto a scrivere nuove pagine di battaglie e successi, continuando a sorprendere tutti.

La linguaccia di Elia Cicerchia racconta che l'enfant terrible è ancora lì, pronto a dar battaglia. Come ha fatto ieri sera, cogliendo al balzo ogni occasione e facendo di necessità (quella di dover cambiare cavallo), virtù. È stato lui, insieme al suo storico compagno di ventura, Gianmaria. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Il ritorno dell'enfant terrible: Cicerchia e i suoi cinque. Così la lancia d'oro è volata ai Bastioni

Elia Cicerchia, il ritorno del Marziano "La lancia rotta aiutò anche noi: capita" - Un 5+5 inutile, il terzo nella storia del Saracino dopo Porta Crucifera e Porta Sant’Andrea con Elia Cicerchia (foto) che con il suo centro perfetto aveva imitato Gianmaria Scortecci. lanazione.it scrive