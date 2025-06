Il Rione Verde fa il bis e vince il Palio del Niballo 2025

Il Rione Verde fa il bis e conquista il Palio del Niballo 2025, confermandosi protagonista assoluto di questa storica tradizione faentina. Con un en plain di otto scudi su otto, messer Marco Diafaldi e Magia dei Sapori hanno incantato il pubblico, portando a casa il decimo trionfo per il rione di Porta Montanara. Una gara combattuta e ricca di emozioni che testimonia la passione e l’impegno di questa squadra vincente...

Faenza, 22 giugno 2025 – Il Rione Verde ha vinto la 68esima edizione del Palio del Niballo bissando il successo del 2024. A trionfare è stato messer Marco Diafaldi, 38 anni, su Magia dei Sapori, che ha conquistato otto scudi su otto. Un en plein che vale molto per i sostenitori del rione di Porta Montanara. Il Rione Verde ha infatti raggiunto le dieci vittorie complessive, cinque delle quali firmate proprio da Marco Diafaldi. Una gara combattuta che ha visto Matteo Rivola del Rione Rosso concludere il Niballo all'ultimo posto, seguito da Matteo Tabanelli del Rione Nero con 3 scudi. Terzo, sempre con 3 scudi, si è classificato il Rione Giallo con il cavaliere Gertian Cela il quale ha realizzato la tornata più veloce di sempre polverizzando il record di pista.

