Il rilancio passa dai giovani

rinnovamento e speranza. I giovani sono il motore di questa rinascita, portando innovazione, entusiasmo e nuove prospettive per ricostruire un domani più forte e inclusivo. Solo coinvolgendoli attivamente si può realmente garantire un futuro prospero alle terre colpite dal sisma, facendo sì che la rinascita diventi una sfida condivisa e concreta.

Il rilancio economico e sociale delle aree del cratere del sisma deve concretizzarsi attraverso le idee e le iniziative dei giovani. Su questo tema si sono confrontati ieri pomeriggio alcuni esperti che hanno partecipato al tavolo imprese sul terzo settore e turismo nell'ambito della seconda giornata del Festival della Restanza e della Tornanza, l'evento che per tre giorni, dal 20 al 22 giugno, trasforma Colli del Tronto nel cuore pulsante di un nuovo racconto per le aree interne dell'Appennino centrale. I lavori, coordinati da Massimiliano Di Paolo, hanno fatto registrare l'intervento di Francesca Perotti, commercialista in San Benedetto, la quale ha proposto una serie di iniziative concrete in grado di agevolare la creazione e lo sviluppo di impresa attraverso misure che prevedono crediti fiscali.

