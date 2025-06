Il restauro fantasma dei portici di piazza Duomo Altro stop dei giudici | bisogna attendere l’Ue

L’incertezza avvolge il restauro dei portici di piazza Duomo, un progetto tanto atteso quanto rimandato. Dopo sei anni di stop e nuovi ostacoli giudiziari, l’auspicio di vedere presto restauri efficaci si fa sempre più flebile. La città aspetta risposte chiare e decisioni definitive, ma ancora nulla è certo. La questione rimane aperta, e il sogno di rinnovare uno dei simboli milanesi sembra lontano...

Milano, 22 giugno 2025 – Questo restauro non s’ha da far e. La storia infinita del restyling fantasma di piazza Duomo autorizza a scomodare celeberrime frasi manzoniane, anche se, a dir la verità, Renzo e Lucia avevano dovuto aspettare molto meno per convolare a nozze. Due anni appena. Nel nostro caso, di anni ne sono già passati sei, e la luce in fondo al tunnel tarda a palesarsi. Anzi, d ovrà trascorrere ancora altro tempo, non si sa quanto esattamente, prima di una decisione definitiva. Ormai la palla è passata alla Corte di giustizia dell’Unione europea, che dovrà pronunciarsi sulla compatibilità dell’italiana clausola di prelazione con le normative comunitarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il restauro fantasma dei portici di piazza Duomo. Altro stop dei giudici: bisogna attendere l’Ue

