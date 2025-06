Il report | nel salernitano quasi uno studente su due in terza media ha difficoltà a leggere e scrivere

Il panorama educativo nel salernitano desta grande preoccupazione: quasi uno studente su due in terza media fatica a leggere e scrivere, evidenziando un divario che si amplia a livello regionale e nazionale. Con il 42,4% di studenti che non raggiunge competenze alfabetiche adeguate, Salerno si colloca tra le province con le performance più basse, riflettendo profonde diseguaglianze legate alla geografia e alla condizione socio-economica. È urgente intervenire per garantire un futuro più equo e inclusivo.

Con il 42,4% di studenti di terza media che non raggiungono competenze alfabetiche adeguate, Salerno si colloca tra le province peggiori della Campania e dell'intero Paese, in un contesto nazionale che continua a registrare profonde diseguaglianze educative legate alla geografia e alla condizione.

