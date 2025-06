Il recupero del Naviglio progetto mai salpato

Il sogno di un Naviglio di Paderno d’Adda navigabile, capace di collegare il lago di Como al Po e oltre, sembra essere ancora lontano dalla sua realizzazione. Promesse e progetti si sono susseguiti nel corso degli anni, ma l’incuria e l’abbandono hanno trasformato le antiche vie d’acqua in una selva di vegetazione e rovina. È ora di riscoprire e valorizzare questo patrimonio, perché il recupero del naviglio rappresenta un passo fondamentale per il futuro della regione.

Il Naviglio di Paderno d’Adda navigabile, come lo era fino a un secolo fa, per unire il lago di Como al Po attraverso l’Adda, e dal Po a Venezia. Annunci, promesse, progetti, anche qualche stanziamento. Ad oggi però nulla di concreto è stato realizzato: gli antichi canali sono in secca, invasi da arbusti e rovi, e le vecchie chiuse stanno marcendo. "Una selva di vegetazione dentro la storia - denuncia Gianpaolo Torchio, sindaco di Paderno d’Adda -. Stiamo sprecando opportunità di valorizzazione e sviluppo sostenibile ". "Occorre che ne acquisiamo la titolarità", spiega Giorgio Monti, presidente del Parco Adda Nord. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il recupero del Naviglio, progetto mai “salpato”

