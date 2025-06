il rap sta davvero facendo pace con la musica italiana

nuovi paragoni, né quelle discussioni vibranti che animavano il panorama culturale di un tempo. In questa puntata di Paper Boi, esploriamo come il rap si stia riconciliando con la musica italiana, portando freschezza e innovazione senza perdere radici profonde. È un momento di rinascita o solo una fase passeggera? Scopriamolo insieme, perché il futuro della scena musicale italiana potrebbe essere scritto proprio tra queste note.

Nuova puntata di Paper Boi, la rubrica bisettimanale di Tommaso Naccari che parla semi-seriamente di una cosa serissima: il rap. Il nuovo disco di Fabri Fibra, Mentre Los Angeles Brucia, parte con L'Avvelenata di Guccini, uno di quei pezzi di storia che fanno maledire chi scrive di essere nato in tempi così apparentemente vuoti e inutili, in cui non esiste più Giorgio Bocca che litiga con Lucio Dalla perché non esistono più né Giorgio Bocca né Lucio Dalla - ma in compenso tutta una serie di intermediari che ti dicono che è interessante infilare in una conversazione sui massimi sistemi del mondo, una data di inizio tour.