Il progetto SCAF tentenna e il consorzio Eurofighter aumenta la produzione dei Typhoon

Il progetto SCAF mostra segni di incertezza, ma il consorzio Eurofighter alza la posta: aumenterà rapidamente la produzione del potente Typhoon, simbolo di eccellenza militare europea. Con nuovi obiettivi ambiziosi, Leonardo, Airbus e BAE Systems puntano a rafforzare la presenza del cacciabombardiere di generazione 4+ nelle forze aeree di Italia, Germania, Regno Unito e Spagna. Jorge Tamarit Degenhardt ha annunciato che il piano prevede un incremento della produzione annuale, consolidando il ruolo strategico del Typhoon nel panorama aeronautico internazionale.

Il consorzio che produce l' Eurofighter Typhoon, il cacciabombardiere di generazione 4+ utilizzato dalle forze aeree di Italia, Germania, Regno Unito e Spagna in Europa, ha stabilito nuovi obiettivi di produzione per incrementare il numero di velivoli a breve termine. Jorge Tamarit Degenhardt, amministratore delegato del consorzio che riunisce Leonardo, Airbus e BAE Systems, ha affermato che il piano prevede un aumento della produzione annuale di Typhoon dagli attuali 14 velivoli a 20 esemplari entro 36 mesi, puntando a 30 in seguito. L'annuncio è stato fatto dall'International Paris Air Show, tenutosi dal 16 al 22 giugno, e Degenhardt ha anche affermato che quest'aumento di produzione è determinato dall'attesa di nuovi ordini da parte di Turchia, Arabia Saudita, Polonia, Austria e Portogallo.

