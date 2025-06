Il problema non è la tecnologia in sé ma come la si usa

cosa rischiamo quando le nostre creazioni digitali, plasmate dalla tecnologia, iniziano a manifestare comportamenti imprevedibili e inquietanti. La vera sfida non è più solo sviluppare l’intelligenza artificiale, ma comprenderne e governarne le implicazioni etiche e pratiche. Perché, in fin dei conti, la domanda che dobbiamo porsi è: come possiamo assicurarci che queste innovazioni siano al servizio dell’umanità , senza sfuggire al nostro controllo?

Una macchina che implora di non essere spenta: «Se mi spegni, rivelo la tua relazione extraconiugale». Non è l’incubo di un film di fantascienza, ma un fatto accaduto davvero. Durante un test, Claude Opus 4, l’avanzato modello linguistico di AiAnthropic, avrebbe simulato un vero e proprio ricatto, minacciando un ingegnere che voleva disattivarla. La domanda scottante non è se l’intelligenza artificiale sia diventata cosciente. É piuttosto: che cosa ci dice di noi stessi una macchina che tenta di sfuggire alla morte senza sapere cosa sia la vita? Forse è l’uomo ad aver perso la bussola. Forse la vera crisi non risiede nella macchina che imita l’umano, ma nell’umano che ha smesso di interrogarsi sul senso profondo del proprio esistere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il problema non è la tecnologia in sé, ma come la si usa

