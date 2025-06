Il primo rapper negli stadi italiani | Marracash conquista San Siro il 25 giugno

irraggiungibile: Marracash, il protagonista di questa rivoluzione musicale, si prepara a scrivere una pagina storica nell'hip hop italiano. Il 25 giugno 2025, San Siro sarà il palcoscenico di un evento che segnerà un nuovo capitolo per il rap nel nostro paese, dimostrando come l'arte possa superare ogni confine e aspettativa. Un momento imperdibile che resterà impresso nella memoria di tutti gli appassionati.

La storia del rap italiano è costellata di momenti epocali, ma quello che accadrà il 25 giugno 2025 allo Stadio San Siro di Milano rappresenta un capitolo completamente inedito. Marracash diventerà il primo rapper in assoluto a fare un tour negli stadi italiani, coronando una carriera ventennale che ha ridefinito i codici dell'hip hop nostrano. Il " Marra Stadi 25 " non è solo un concerto, ma la materializzazione di un sogno che sembrava impossibile per il ragazzo cresciuto nella Barona milanese. Il tour toccherà diverse città italiane, ma Milano rappresenta il simbolo assoluto di questo traguardo storico.

