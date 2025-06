Il primo giorno della non sindaca Sollevata dopo la decisione sofferta Ore di carte giudiziarie sotto esame

il primo giorno della non sindaca sollevata dopo la decisione sofferta, ore di carte giudiziarie sotto esame. È il momento di riprendersi, di lasciare alle spalle le tensioni e i doveri pubblici che hanno segnato un’intera fase. Senza la fascia tricolore, finalmente libera di respirare e ritrovare se stessa. Il primo giorno da non sindaca è anche un’occasione per riscoprire l’autenticità di momenti semplici e spontanei, perché da quando...

Il primo giorno da non sindaca. Senza la fascia tricolore da indossare, senza partecipare ad eventi pubblici, senza girare in città per ascoltare qualche lamentela, abbracciare un'amica, stringere le mani, fermarsi in piazza a bere un caffè in compagnia o uno spritz veloce. Il primo giorno da non sindaca è paradossalmente un giorno di magior sollievo rispetto alla settimana "più terribile della vita politica". Sì, più sollevata perché da quando Ilaria Bugetti ha deciso di dimettersi è come se il peso che si porta sulle spalle si fosse in parte alleggerito pur rimanendo massiccio per le accuse di cui dovrà rispondere domani, di fronte al gip.

