Il prezzo del petrolio dopo l’attacco Usa all’Iran | gli scenari

L’attacco degli Stati Uniti alle installazioni nucleari iraniane ha scatenato un’ondata di preoccupazione sui mercati energetici. Con l’ombra di un conflitto che potrebbe espandersi, il prezzo del petrolio si trova sotto pressione, influenzando direttamente il costo di carburante e benzina in Italia. In attesa delle prossime contrattazioni, gli investitori monitorano con attenzione le mosse di Teheran e le possibili ritorsioni, alla ricerca di segnali che possano orientare gli scenari futuri.

L’attacco degli Stati Uniti alle installazioni nucleari iraniane riaccende i timori sull’andamento del costo carburante e del prezzo benzina in Italia. Con la guerra tra Israele e Iran (e ora Usa-Iran) che minaccia di espandersi, investitori e consumatori guardano con apprensione ai mercati petroliferi in attesa delle prossime contrattazioni. Non appena le Borse riapriranno, si valuterà l’effetto di possibili ritorsioni iraniane, come la chiusura dello Stretto di Hormuz, corridoio vitale per un terzo del petrolio e un quinto del Gnl mondiale. L’incertezza, già riflessa nelle oscillazioni di Brent e WTI, potrebbe tradursi in nuovi rialzi alle pompe italiane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del petrolio dopo l’attacco Usa all’Iran: gli scenari

In questa notizia si parla di: iran - prezzo - petrolio - attacco

Attacco Israele a Iran, listini in rosso: corre prezzo petrolio e oro - Tensione crescente tra Israele e Iran scuote i mercati finanziari, provocando ribassi nelle borse e un’impennata nei prezzi di petrolio e oro.

Idf, “Colpiti tre lanciamissili iraniani”. E dopo il rinvio di Trump di un attacco all’Iran “scivola” il prezzo del petrolio La comunicazione di Idf su Telegram https://www.lasicilia.it/mondo/idf-colpiti-tre-lanciamissili-iraniani-e-dopo-il-rinvio-di-trump-di-un-attacco-allira Vai su Facebook

I timori di Kyiv, che va al G7 per parlare di prezzo del petrolio. L'attacco di Israele all'Iran ha fatto impennare i prezzi del petrolio e questo è un problema per l'Ucraina. Di Kristina Berdynskykh Vai su X

Borse e attacco Usa all’Iran, gli esperti: atteso il rialzo del petrolio; Perché con la guerra Israele-Iran si rischia la stagflazione; Attacco USA-Iran: Petrolio e Oro pronti a esplodere? Cosa rischiamo lunedì.

Borse e attacco Usa all’Iran, gli esperti: atteso il rialzo del petrolio - L’aspettativa è per il balzo della volatilità con la probabile discesa dell’azionario (almeno nell’immediato). Secondo ilsole24ore.com

Attacco Usa all'Iran: cosa accade ora? Gli analisti guardano al petrolio e temono un nuovo "shock" - Una delle principali preoccupazioni per i mercati riguarda il potenziale impatto degli sviluppi in Medio Oriente non solo per quanto riguarda i prezzi del petro ... Si legge su infodifesa.it