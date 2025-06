Il presidente TACO? La domanda sgradita per Trump

Il mondo della politica è spesso teatro di battaglie verbali e strategie sottili, e questa volta il protagonista è Donald Trump, protagonista di una risposta decisa a una domanda sgradita sulla sua resilienza. Quando la giornalista Megan Casella gli ha chiesto cosa significhi l'acronimo “TACO”, l'ex presidente ha reagito con fermezza, definendo la domanda “malevola” e sottolineando come certe questioni siano parte di una strategia negoziale. Un esempio di come le parole possano diventare armi potenti nel gioco del potere.

"È una domanda malevola. Non la ripeta mai. Io non mi tiro indietro, si tratta di una strategia negoziale". Con queste parole Donald Trump ha ripreso la giornalista Megan Casella della Cnbc che aveva chiesto al presidente la sua opinione sul termine "TACO" (acronimo per Trump Always Chickens Out, Trump si tira sempre indietro per paura).

Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, Donald Trump ha reagito in modo furioso alla domanda di una giornalista riguardo al termine TACO, un acronimo che infiamma i commentatori finanziari e descrive la sua presunta riluttanza a prendere decisioni decisive.

Scopri perché la parola "Taco" può far innervosire Donald Trump, simbolo della sua reticenza sui dazi e il commercio internazionale.

