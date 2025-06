Il presidente iraniano Pezeshkian minaccia gli Usa | L’Iran reagirà con forza

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si intensificano, con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian che minaccia una risposta decisa dopo le recenti incursioni aeree su impianti nucleari. La scena internazionale osserva con apprensione mentre l’Iran dichiara di reagire con forza, alimentando un clima di incertezza e rischio di escalation. La diplomazia sembra ora più fragile che mai: qual è il prossimo passo in questo complesso gioco di potere?

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha promesso una "riposta dura" contro gli Stati Uniti dopo le recenti incursioni aeree su impianti nucleari iraniani. Durante un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron, Pezeshkian ha definito l'operazione americana un'"aggressione".

