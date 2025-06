Il presidente iraniano in piazza contro gli attacchi Usa I cori dei manifestanti | Vendetta vendetta – Video

In un atmosfera tesa e carica di emozioni, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si unisce alla folla di manifestanti in Piazza Enghelab, a Teheran, per condannare gli attacchi statunitensi. Tra cori vibranti di “Vendetta, vendetta”, si fa strada tra la gente, simbolo di un sentimento di forte indignazione e determinazione. La scena riflette il clima di tensione crescente tra Iran e USA, segnando un punto cruciale nel complesso equilibrio geopolitico.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian partecipa a una manifestazione contro i raid americani sull’Iran. Lo mostrano le immagini della tv di Stato iraniana. “Vendetta, vendetta” gridano i manifestanti con i pugni alzati, mentre il presidente cerca di farsi strada tra la folla radunata in Piazza Enghelab (Rivoluzione), nel centro di Teheran. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il presidente iraniano in piazza contro gli attacchi Usa. I cori dei manifestanti: “Vendetta, vendetta” – Video

