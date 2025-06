Il premier britannico Starmer chiede una de-escalation in MO

Il premier britannico Keir Starmer manifesta preoccupazione per la crescente tensione internazionale, sottolineando l'importanza di un ritorno al dialogo. La sua posizione si inserisce in un quadro di crescente inquietudine globale, dove la stabilità si gioca su un delicato equilibrio tra diplomazia e confronto. Starmer ha ribadito che solo attraverso il dialogo si può sperare di risolvere le crisi e garantire un futuro di pace e sicurezza per tutti.

Londra, 22 giu. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato questa mattina, in seguito all'attacco statunitense agli impianti nucleari iraniani, che il programma nucleare di Teheran rappresenta una "grave minaccia alla sicurezza internazionale" e che la Repubblica islamica deve tornare al tavolo dei negoziati e raggiungere una soluzione diplomatica per porre fine al conflitto con Israele e gli Stati Uniti. Starmer ha aggiunto che all'Iran "non si potrĂ mai permettere di sviluppare un'arma nucleare" e ha definito l'attacco statunitense un'azione volta ad "alleviare tale minaccia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il premier britannico Starmer chiede una "de-escalation" in M.O.

