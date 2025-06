Il possibile biscotto tra Inter e River Plate al Mondiale per Club | con un risultato passano insieme

Immaginate un Mondiale per Club in cui un solo risultato potrebbe spalancare le porte a entrambe le squadre europee e sudamericane, lasciando il Monterrey fuori dai giochi. Un vero e proprio biscotto che cambierebbe le sorti del torneo, spegnendo le speranze messicane con una beffa memorabile. Ma cosa succederà realmente? Continua a leggere per scoprire tutti i retroscena di questa incredibile situazione.

