Il popolo del Liga tra palco e realtà | Lo ascoltiamo da tutta la vita

C'è chi festeggiava il compleanno (non quello di Elvis), chi l'addio al nubilato, chi ha fatto più di mille chilometri per esserci: la passione per il 'Liga' non conosce limiti. Il concertone ha acceso Reggio Emilia alla sera, ma già dal mattino la città ha accolto l'invasione d'amore. Code che hanno preso corpo già prima delle 11, quando si sono aperti i cancelli per gli iscritti al 'Bar Mario', poi dalle 12 tutti dentro. Un caldo pesante, attutito in parte da alcuni getti d'acqua verso la folla (che ha apprezzato). Via dell'Aeronautica era un vero e proprio accampamento: posti sold out sotto l'ombra degli alberi.

