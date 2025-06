Il pit stop di Johann Zarco alla Casa del Prosciutto.

Nel cuore del Mugello, tra il rombo delle moto e l'entusiasmo degli appassionati, un’ospite d’eccezione ha rubato la scena: Johann Zarco. La sua visita alla Casa del prosciutto di Vicchio è stata un vero e proprio pit stop di charme, tra assaggi e sorrisi autentici. Un incontro che ha unito passione, tradizione e adrenalina, lasciando tutti con il sorriso e...

Vicchio (Firenze), 22 giugno 2025 – Tempo di Moto Gp e di incredibili incontri in Mugello. Rombi di tuono dentro l'autodromo e bocche spalancate appena fuori. Una reazione di stupore più che lecita se il vicino di tavolo alla mitica Casa del prosciutto a Vicchio è Johann Zarco. Proprio il grande pilota francese, campione del mondo Moto2 nel 2015 e nel 2016 e che attualmente corre in MotoGP con il team LCR Honda, si è fermato per un dolcissimo “pit stop” in una delle trattorie più amate del Mugello. E una foto col gestore dell’attività a testimoniarlo. “I biscotti gli sono piaciuti alla fine!”, si legge nella didascalia dell’immagine che ritrae l’atleta, che stringe un sacchettino con gli acquisti appena fatti, insieme a Franco, oste e punto di riferimento della locanda. 🔗 Leggi su Lanazione.it