Il Piemonte rilancia il Sempione | via libera al progetto transfrontaliero Simplon 2050

Il Piemonte si prepara a tracciare un nuovo percorso di crescita e connettività, rilanciando il passaggio strategico del Sempione. Con il via libera al progetto transfrontaliero Simplon 2050, la regione si impegna a potenziare i collegamenti ferroviari e logistici tra Italia e Svizzera, aprendo nuove opportunità di sviluppo sostenibile. Un passo decisivo verso un futuro più efficiente e interconnesso, che promette di trasformare il panorama economico e sociale della zona.

La Regione Piemonte entra ufficialmente nel progetto europeo "Simplon 2050", iniziativa strategica per il rilancio dei collegamenti ferroviari e logistici tra Italia e Svizzera attraverso il valico del Sempione. Con una delibera approvata dalla Giunta, il Piemonte parteciperà in qualità di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Il Piemonte rilancia il Sempione: via libera al progetto transfrontaliero "Simplon 2050"

