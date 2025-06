Il Pentagon Pizza Index anche stavolta ha anticipato una crisi internazionale

Il Pentagon Pizza Index, il curioso indicatore che predice crisi internazionali attraverso l’analisi degli ordini di pizza al Pentagono, torna alla ribalta. Quando le margherite cominciano a spopolare, significa che qualcosa di grosso sta accadendo nel mondo militare e politico. E questa volta, i segnali sembrano più chiari che mai: la storia ci insegna che non sempre i sapori sono solo una questione di gusto.

Se aumentano gli ordini di pizze margherite nella zona del Pentagono probabilmente c'è un'attività militare straordinaria in corso. Questa la teoria alla base del Pentagon Pizza Index, che spesso ha anticipato persino le guerre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il "Pentagon Pizza Index" anche stavolta "ha anticipato" una crisi internazionale

Il mondo è sull’orlo di una nuova guerra. E a Washington c’è un segnale curioso che lo anticipa ogni volta: il boom di pizze ordinate al Pentagono. Lo chiamano Pentagon Pizza Index. Pochi minuti prima dell’attacco di Israele all’Iran, le pizzerie intorno al Dipar Vai su Facebook

Se aumentano gli ordini di margherite nella zona del Pentagono probabilmente c'è un'attività militare straordinaria in corso. Lo riporta tgcom24.mediaset.it

