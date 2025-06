Il PD siciliano allo sbando | quando il silenzio di Elly diventa complicità

Il Partito Democratico siciliano si ritrova in balia di un vuoto di rappresentanza, tra assenze significative e silenzi inquietanti. L’assemblea regionale, che doveva essere un momento di rilancio, si è trasformata in uno spettacolo desolante di disaffezione e spaccature. Il silenzio di Elly Schlein diventa quasi una complicità con questa crisi di identità . È il segnale di una situazione che richiede risposte urgentemente.

Anthony Barbagallo e Elly Schlein L’assemblea regionale del PD siciliano che ha riconfermato Anthony Barbagallo come segretario del partito in Sicilia ha offerto uno spettacolo desolante: un teatro semivuoto dove gli attori principali hanno brillato per la loro assenza: o tto deputati regionali su undici, compreso il presidente dell’Antimafia siciliana, più un eurodeputato. T utti rigorosamente assenti. Non è un boicottaggio, è un referendum silenzioso sulla credibilità di una leadership che governa sul vuoto. Barbagallo può proclamarsi segretario, ma i numeri raccontano una verità impietosa: è il capo di un partito fantasma, dove la maggioranza degli eletti ha scelto di voltargli le spalle. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it