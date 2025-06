Il Parlamento iraniano ha appena approvato la chiusura dello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo per il trasporto di petrolio. Dopo l’attacco degli Stati Uniti, questa decisione potrebbe avere ripercussioni geopolitiche senza precedenti, lasciando il mondo a chiedersi quali saranno le prossime mosse. Ora, la decisione finale spetta al Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniana, ma il rischio di escalation rimane elevato.

Dopo l’ attacco degli Stati Uniti, il Parlamento dell’Iran ha approvato la chiusura dello Stretto di Hormuz. Lo riporta l’emittente panaraba saudita Al Arabiya citando media arabi. La decisione finale ora spetta al Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, il massimo organo di sicurezza iraniano. Lo stretto in questione è uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo per il trasporto di petrolio. Da qui, a seconda delle stime, transita infatti un quinto del gas liquefatto e fino a un quarto del greggio consumato a livello globale. Una sua eventuale chiusura provocherebbe un aumento importante dei prezzi energetici e una possibile crisi economica globale. 🔗 Leggi su Lettera43.it