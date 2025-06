Il parco progettato dai bambini diventerà realtà

Il progetto "Tolentino, la città dei bambini" trasforma sogni in realtà, coinvolgendo giovani urbanisti in erba. Dalle visite esplorative alle prime idee di design, i bambini dell’istituto Lucatelli-Don Bosco stanno plasmando un parco pensato per tutti. Con oltre 400 figuranti delle sezioni dell’infanzia e scambi di creatività tra scuole, questa iniziativa sta creando non solo uno spazio verde, ma anche un futuro più inclusivo e partecipativo. La città si sta infatti preparando a vivere un nuovo ambiente di gioia e scoperta.

Da semplici curiosi a urbanisti in erba. Si tratta del progetto " Tolentino, la città dei bambini, delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi " dell' istituto Lucatelli-Don Bosco, che ha coinvolto le sezioni dell'infanzia, le classi della primaria e le prime della secondaria. Il progetto ha preso il via con visite a parchi, musei e luoghi d'interesse di Tolentino; poi i bambini dell'infanzia, con oltre 400 figuranti, hanno partecipato al Carnevale tolentinate rappresentando i luoghi simbolo di Tolentino. I ragazzi della secondaria hanno proseguito il lavoro scoprendo le mura cittadine e le porte di accesso alla città.

