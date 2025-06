Il parcheggio è più vicino Si passa dal ’Pacinotti’

Il parcheggio 232 di via Pacinotti si collega al cuore della città grazie a un percorso pedonale innovativo, inaugurato con successo. Il primo giorno di apertura ha segnato la conclusione di un test tecnico che garantirà un accesso più rapido e sicuro da viale Amendola a via XV Giugno e al parcheggio di interscambio. Questo nuovo collegamento provvisorio, attivo tutta l’estate, renderà più facile raggiungere il centro storico e la stazione: un passo avanti per una mobilità più smart e sostenibile.

Si è concluso favorevolmente il test tecnico nel primo giorno di apertura del percorso pedonale attraverso il piazzale interno del liceo scientifico Pacinotti, necessario a garantire l’accesso diretto da viale Amendola a via XV Giugno e al vicino parcheggio di interscambio. Il nuovo percorso provvisorio resterà attivo tutta l’estate e collegherà l’area di parcheggio con la parte della città che raggiunge il centro storico e la stazione: l’intervento è stato realizzato dal Comune in un’area di proprietà della Provincia. Il tracciato di servizio resterà aperto durante i lavori del ponte sul Lagora, favorendo così il flusso dei pedoni attraverso una via diretta e facilmente individuabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il parcheggio è più vicino. Si passa dal... ’Pacinotti’

