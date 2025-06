Il paradosso nevrotico e la resistenza al cambiamento | analisi e similitudini politiche

Il paradosso nevrotico e la resistenza al cambiamento rappresentano sfide complesse e affascinanti, che riflettono non solo la psicopatologia ma anche le dinamiche sociali e politiche. Nel volume "I paradossi della psicopatologia" di Francesco Mancini e Amalia Gangemi, si esplorano queste tensioni intrinseche, rivelando analogie sorprendenti con i processi politici e sociali. Un'analisi approfondita che invita a riflettere su come il nostro modo di affrontare il cambiamento sia spesso influenzato da meccanismi inconsci e strutture radicate.

I paradossi della psicopatologia (Raffaelle Cortina) è un altro dei libri di grande rilevanza scritti da Francesco Mancini, (in questo caso con Amalia Gangemi), uno dei piĂą grandi psichiatri italiani. Romano, cognitivista, fondatore dell'Apc di Roma e della Spc, professore associato di psicologia clinica, Mancini affronta, insieme alla co-autrice, in questo volume, un tema importante, che può essere letto trovando analogie con i processi sociali e politici. Il paradosso nevrotico e il vantaggio secondario. Il testo affronta la chiave dei processi di mantenimento delle vecchie "nevrosi", fornendo una sorta di risposta sulla incapacitĂ di autodeterminarsi.

