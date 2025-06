Il padre è rimasto coinvolto in operazione antimafia | azienda agricola tagliata fuori dai contributi europei

Il padre 232, giovane imprenditore agricolo, aveva costruito la sua azienda con passione e determinazione, affidandosi ai finanziamenti europei per farla crescere. Ma tutto sembrava andare bene, almeno fino a quando un’operazione antimafia ha messo in discussione il suo operato, tagliando fuori l’impresa dai contributi cruciali. Ora, la sua storia si intreccia con quella di una lotta per la dignità e il rispetto delle regole in un settore difficile e complesso.

Lui, giovane rampollo di una famiglia che da generazioni si occupava di agricoltura aveva fondato, 7 anni fa, la sua impresa, ottenendo fin dalla costituzione i contributi di legge previsti attraverso l'Agea, l'istituto che sostiene le aziende nel comparto. Tutto sembrava andar bene, almeno.

