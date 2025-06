Il Nyt | Da Trump la scommessa più pericolosa del suo mandato

Il New York Times definisce questa mossa come "la più grande e pericolosa scommessa" del mandato di Trump, analizzando le implicazioni di un attacco all'infrastruttura nucleare di un paese ostile. In un contesto di tensioni crescenti e rischi globali, ogni decisione assume un peso enorme, con conseguenze potenzialmente devastanti. La domanda che si pone è: fino a che punto si spingerà il nostro leader in questa delicata partita?

"La più grande e pericolosa scommessa per il mandato di Trump". In un'analisi firmata da David E. Singer, il New York Times analizza le conseguenze dell'attacco di questa notte. "La decisione di attaccare l'infrastruttura nucleare di una nazione ostile rappresenta la scommessa più grande - e.

Patrimonio personale di Trump raddoppiato da inizio mandato, da 2,3 a 5,1 mld$, il boom con operazioni immobiliari e criptovalute - Il patrimonio personale di Donald Trump è raddoppiato da 23 a 51 miliardi di dollari dall'inizio del suo mandato.

Se Trump fa accordi con jihadisti pentiti perché l’Europa si arma per sconfiggere Putin? È più pericolosa la Russia o l’Islam? - Nel dibattito geopolitico contemporaneo, le strategie di Trump con jihadisti pentiti e l'arsenale europeo contro Putin sollevano interrogativi cruciali.

