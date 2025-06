Il Museo Casa di Giulietta ospita una nuova mostra dedicata alla visita in città di Charles Dickens

Il Museo Casa di Giulietta si anima con una novità affascinante: la mostra "Pictures from Juliet. Charles Dickens a Verona nel 1844" apre le sue porte, trasportandoci nel cuore del XIX secolo. Curata da esperti e impreziosita da fotografie e documenti d'epoca, questa esposizione rivela il legame insospettato tra il celebre scrittore e la città di Verona. Un'occasione imperdibile per immergersi in un affascinante viaggio nel passato, che conclude con un'esperienza unica e coinvolgente.

È stata ufficialmente aperta al pubblico la nuova mostra dei Musei Civici di Verona "Pictures from Juliet. Charles Dickens a Verona nel 1844". L’esposizione, curata da Fausta Piccoli con la collaborazione di Andrea Tenca e Stefano Baldini, viene inaugurata alla conclusione dei lavori di. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Il Museo Casa di Giulietta ospita una nuova mostra dedicata alla visita in città di Charles Dickens

In questa notizia si parla di: charles - mostra - dickens - museo

La mostra dei vasi venduti al principe Ludwig di Baviera aperta fino a ottobre: visita del direttore del museo di Monaco - La mostra dei vasi greci della Collezione Panitteri, in prestito da Monaco di Baviera, è aperta fino al 18 ottobre presso il museo Griffo di Agrigento.

Dickens Fellowship - Carrara Branch Vai su Facebook

Il Museo Casa di Giulietta ospita una nuova mostra dedicata alla visita in città di Charles Dickens; Pictures from Juliet. Charles Dickens a Verona nel 1844; Alla Casa di Giulietta apre la mostra su Dickens a Verona.

Non è festa senza 'A Christmas Carol': una mostra e un film celebrano Charles Dickens - In occasione dell'uscita del film il museo Charles Dickens di Londra ha allestito la mostra dal titolo A ghost of an idea: unwrapping a Christmas Carol (fino al 25 febbraio). Come scrive repubblica.it

Il centenario del Museo Dickens - Il Charles Dickens Museum di Londra aprì le sue porte per la prima volta nel 1925 e nel corso del... Segnala quotidiano.net