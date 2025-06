Il museo a villa Elisa è una scelta insensata

Il dibattito sul futuro del Museo del Legno a Villa Elisa accende le discussioni a Ponsacco, con il Partito Democratico, Italia Viva e la Lista Civica Per Ponsacco che criticano duramente la recente decisione di trasferirlo. Secondo gli schieramenti di opposizione, spostare il museo solo per un breve periodo e prima della conclusione del contratto rappresenta una scelta insensata e poco lungimirante. Ma quali sono le vere ragioni dietro questa mossa?

PONSACCO "Il museo del legno a villa Elisa è una scelta insensata". Lo dicono in una nota congiunta Partito Democratico, Italia Viva e lista civica Per Ponsacco, partiti e schieramente all’opposizione in consiglio comunale. "Spostare a villa Elisa il museo del legno per tenercelo meno di un anno è insensato – aggiungono – Per eseguire i lavori di trasloco, il museo è stato chiuso prima della scadenza del contratto di affitto e di gestione. Il risultato è che circa 7.000 euro di soldi pubblici sono stati spesi per tenerlo chiuso. A questi si sommano i circa 5.000 euro di spese per trasloco e incarichi professionali e il lavoro degli uffici comunali. 🔗 Leggi su Lanazione.it